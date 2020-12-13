Протести в Білорусі: майже 200 людей затримали

У Білорусі силовики 13 грудня затримали близько 200 людей, які продовжують протестувати проти фальсифікації президентських виборів і насильства. Дані про затриманих наводить правозахисна група «Весна». Більшість людей затримані у Мінську.
Акції протесту в Білорусі набувають форми маршів у районах.
Сили безпеки в балаклавах намагаються розігнати мітинги і затримати учасників, але не встигають розігнати всі акції, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
За даними білоруського видання «Наша нива», 13 грудня по всій країні відбулося понад 120 маршів, у них брали участь від кількох десятків до декількох сотень людей.
Масові акції проти Лукашенка у Білорусі тривають від дня президентських виборів 9 серпня. Протестувальники називають результати голосування сфальсифікованими на користь Лукашенка і вимагають повторного голосування.
Міліція жорстко розганяє протести. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження. Кілька людей за час протестів загинули.
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