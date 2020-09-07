У Латвії повідомили, що понад 100 компаній із Білорусі зацікавилися переїздом, а 10 вже ухвалили рішення

Десять компаній із Білорусі ухвалили рішення про часткове або повне перенесення діяльності в Латвію, понад сто – проконсультувалися й оцінюють таку можливість, пише Delfi з посиланням на директора Латвійського агентства інвестицій і розвитку (ЛАІР) Каспара Рожкалнса.

За його словами, Латвія серйозно оцінює кілька провідних білоруських компаній зі сфери інформаційних і комунікаційних технологій. ЛАІР разом з Управлінням у справах громадянства і міграції вже організувало кілька візитів до Латвії для представників білоруських компаній.

Каспар Рожкалнс зазначив, що «паралельно ці компанії розглядають й інші можливості», тому оперативні дії мають вирішальне значення. На даний час вони працюють над дорожньою картою для бізнесменів, які ухвалять рішення на користь Латвії, додав він.

ЛАІР у співпраці з іншими відомствами створило спеціальну команду, яка в прискореному порядку розглядає заявки від білоруських компаній і пропонує можливі рішення.

Зокрема, йдеться про надання так званої стартап-візи або «синьої карти» Європейського союзу. Вона передбачає видачу тимчасового дозволу на проживання висококваліфікованим фахівцям і членам їхніх сімей.

Латвія, як йдеться в повідомленні, веде переговори переважно з компаніями IT-сфери.

Експерти відзначали, що після порушення справ проти співробітників, а також після обшуків у білоруському «Яндексі» і декількох інших IT-компаніях багато IT-бізнесів вже евакуювали своїх працівників із Білорусі або почали цей процес. І це в майбутньому сильно вдарить по білоруській економіці.

Після оголошення результатів голосування 9 серпня в Білорусі тривають масові протести і страйки з вимогою проведення нових, чесних виборів, а також відставки Олександра Лукашенка. Під час перших днів протестів силовики жорстко затримували людей. Затримані розповідали про жорстокі побиття, знущання і нелюдські умови утримання в ізоляторах.

Представники різних державних установ, приватних компаній і організацій, в тому числі з IT-сфери, вийшли на вулиці на знак солідарності проти насильства з боку силовиків і на підтримку вимог протестувальників.