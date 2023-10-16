Білоруські активісти в Україні створили Білоруський центр національної пам’яті

В Україні створили Білоруський центр національної пам’яті – про це заявив кореспондентці Радіо Свобода Олексій Францкевич, голова Благодійного фонду «Вільна Білорусь».

Ця громадська організація співпрацюватиме з Українським інститутом національної пам’яті та українськими університетами.

«Це об’єднання проукраїнських білоруських сил. Ми створили центр, щоб зберегти пам’ять про білоруських героїв, які з 2014 року пліч-о-пліч з українськими воїнами захищають весь цивілізований світ від російської імперії, пам’ять про тих білорусів, які віддали своє життя за європейський вибір і цінності. Цю пам’ять ми маємо зберегти для майбутніх поколінь», – каже Францкевич.

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Білоруський центр національної пам’яті в Україні створений на базі фонду «Вільна Білорусь» і займатиметься освітньою діяльністю, науково-дослідницькою і гуманітарною. Зокрема, буде поширювати інформацію про білоруських добровольців, як сьогодні воюють в Україні проти Росії, про білорусів-учасників Революції гідності, розповідатиме світовій спільноті про злочини режиму Лукашенка в Білорусі, допомагатиме родинам білоруських воїнів-добровольців, репресованим, організовуватиме виставки.

Виходець із Білорусі Михайло Жизневський був одним із перших, хто загинув на Майдані у Києві під час Революції Гідності. Активіста 22 січня 2014 року застрелив снайпер на вулиці Грушевського.