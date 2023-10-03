У Білорусі через марафон солідарності з політвʼязнями порушили справу

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу щодо фінансування екстремістської діяльності (частина 2 статті 361-2 КК) проти організаторів та учасників онлайн-марафону солідарності з політвʼязнями «Нам не все одно».

Акція відбулася наприкінці липня 2023 року. Марафон підтримали понад 20 незалежних ЗМІ, блогери, політики, активісти, діячі культури та спорту. Загалом під час марафону було зібрано понад 574 тисячі євро. Представниця із соціальної політики Обʼєднаного перехідного кабінету Білорусі Ольга Горбунова повідомила, що понад 200 тисяч євро із загальної суми вже перераховані організаціям та фондам, і вони найближчим часом передадуть допомогу політвʼязням та їхнім родинам.

У МВС Білорусі заявили, що підозрюваними у справі про фінансування екстремізму «є близько 60 осіб із числа організаторів марафону та їхніх поплічників», триває робота зі встановлення «інших осіб, які спонсорують деструктивні формування».

Ініціатори онлайн-марафону, вважають у Слідчому комітеті, ухвалили рішення «підштовхнути людей на скоєння злочинів у вигляді грошових переказів та зробити їх причетними до фінансування злочинної діяльності».

У серпні суд Центрального району Мінська визнав усі трансляції онлайн-марафону солідарності «екстремістськими» матеріалами.