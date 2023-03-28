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Розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі не суперечить міжнародному праву – МЗС у Мінську

Будівля МЗС Білорусі в Мінську

Міністерство закордонних справ Білорусі стверджує, що розміщення російської ядерної зброї на її території не суперечить Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

«Військове співробітництво між Білоруссю і Росією здійснюється в суворій відповідності з міжнародним правом», – заявили у відомстві.

«Підготовка білоруських льотчиків, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, а також розміщення ядерних боєголовок на території Білорусі без надання контролю над ними Мінську, а також доступ до відповідних технологій жодним чином не суперечать положенням статей I і II ДНЯЗ», – додали в МЗС Білорусі.

У міністерстві також заявили, що така практика «не є нововведенням у сфері військового співробітництва неядерних і ядерних держав».

Президент Росії Володимир Путін оголосив 25 березня, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі. Ця заява викликала різку реакцію на Заході, включно з НАТО, яке засудило цей крок як «небезпечний і безвідповідальний», а Литва закликала до нових санкцій проти Росії.

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