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08 Березень 2019, Київ 22:41
Новини | Міжнародні

Директор із комунікацій Білого дому пішов у відставку

Колишній виконавчий директора телеканалу Fox News Шайн був шостим очільником комунікаційної політики Білого дому Трампа

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Директор із комунікацій Білого дому Білл Шайн пішов у відставку.

В апараті президента США зазначили, що Шайн долучиться до кампанії перевиборів чинного президента США Дональда Трампа.

«Білл Шайн зробив видатну роботу для мене та адміністрації. Ми сумуватимемо за ним у Білому домі, але чекаємо на роботу під час президентської кампанії 2020 року», – сказав Трамп.

Колишній виконавчий директора телеканалу Fox News Шайн був шостим очільником комунікаційної політики Білого дому Трампа. Він працював із 5 липня 2018 року. Наразі невідомо, хто його замінить.

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