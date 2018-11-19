США: сенатори-демократи оскаржують рішення Трампа про призначення Вітакера

У США три сенатори-демократи подали до суду позов, що оскаржує рішення президента Дональда Трампа призначити Метью Вітакера виконувачем обов’язків міністра юстиції.

Сенатори стверджують, що Трамп порушив Конституцію США, відмовивши Сенату в праві затвердити цю кандидатуру. Позов до суду у Вашингтоні подали сенатори Річард Блюменталь, Шелдон Вайтхауз і Мейзі Хіроно.

Сенатори просять суд скасувати це призначення.

Президент США Дональд Трамп призначив Метью Вітакера виконувачем обов’язків міністра юстиції 7 листопада після того, як звільнив Джеффа Сешнза. Трамп неодноразово критикував Сешнза за його самоусунення від контролю за так званим «російським розслідуванням», яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер.

Розслідування Мюллера спричинило порушення кримінальних справ проти десятків людей, включно з колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом і колишнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном.

Вітакер неодноразово критикував розслідування Мюллера.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що його партія має намір внести до Конгресу законопроект, який би захистив розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року і можливу змову Москви із представниками кампанії нинішнього президента Дональда Трампа.

Проте лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заблокував двопартійні зусилля з ухвалення відповідного законодавства.

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