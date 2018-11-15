Лідер республіканців у Сенаті заблокував закон, який мав захистити «російське розслідування»

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заблокував двопартійні зусилля з ухвалення законодавства для захисту розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року і можливу змову Москви із представниками кампанії нинішнього президента Дональда Трампа.

Макконнелл 14 листопада заявив, що не дозволить голосувати за таке законодавство, оскільки він не вважає це необхідним, незважаючи на те, що минулого тижня Трамп замінив генерального прокурора Джеффа Сешнза на помічника, який неодноразово критикував розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Не було ніяких ознак ... того, що розслідування не дозволять закінчити, і його мають дозволити закінчити», – сказав Макконнелл.

Трамп неодноразово називав розслідування Мюллера «містифікацією» і «полюванням на відьом» і стверджував, що має право звільнити спецпрокурора.

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«Ми знаємо, що президент почуває до цього розслідування, але він ніколи не сказав, що хоче його закрити», – сказав Макконнелл.

Демократи в Конгресі, які отримали контроль над Палатою представників на виборах минулого тижня, намагалися просунути ухвалення відповідного законодавства, щоб захистити Мюллера. Дехто з республіканців також висловився за ухвалення закону.

На початку тижня лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що його партія має намір внести до Конгресу законопроект, який би захистив розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року і можливу змову Москви із представниками кампанії нинішнього президента Дональда Трампа.

Виступаючи в ефірі телеканалу CNN 11 листопада, Шумер заявив, що його партія може вдатися до дій у разі, якщо виконувач обов’язків міністра юстиції Метью Вітакер не відмовиться від контролю за розслідуванням, яке він раніше критикував.

Президент США Дональд Трамп призначив Метью Вітакера виконувачем обов’язків міністра юстиції минулого тижня після того, як звільнив Джеффа Сешнза. Трамп неодноразово критикував Сешнза за його самоусунення від контролю за «російським розслідуванням».

Розслідування Мюллера спричинило порушення кримінальних справ проти десятків людей, включно з колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом та колишнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном.

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