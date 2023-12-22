Білий дім стурбований повідомленнями про те, що Пол Вілан відчуває фізичну загрозу в російській в’язниці

Білий дім 21 грудня заявив, що «дуже стурбований» повідомленнями про те, що Пол Вілан, колишній морський піхотинець США, засуджений за звинуваченням у шпигунстві в Росії, відчуває фізичну загрозу.

«Ми дуже стурбовані, коли чуємо ці розповіді від Пола», – сказав журналістам Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому.

«Ми продовжуватимемо наполегливо працювати через наше посольство в Москві, щоб переконатися, що він отримує консульський доступ, і щоб ми могли вирішити ці проблеми з нашими російськими колегами», – додав Кірбі.

Крім того, в Білому домі повідомили, що готують нову пропозицію до Росії щодо звільнення двох американців: Вілана, а також журналіста Евана Гершковича, затриманого ФСБ Росії за звинуваченням у шпигунстві 29 березня цього року в Єкатеринбурзі.

Пол Вілан, бізнесмен і колишній морський піхотинець, який також має громадянство Ірландії, Великої Британії й Канади, у грудні 2018 року був затриманий у московському готелі за звинуваченням у шпигунстві, яке Вілан відкидає. Його засудили у РФ до 16 років ув’язнення в червні 2020 року. 29 листопада він зазнав нападу з боку іншого ув’язненого в російській колонії, де відбуває покарання.