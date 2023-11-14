«Путін сприймає лише аргументи сили» – Блащак відреагував на заяви Москви щодо нового танкового батальйону

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак відреагував на заяви Москви про зростання напруженості між Польщею та Білоруссю.

«Путін сприймає лише аргументи сили. Тільки чіткий сигнал про те, що польське військо зможе самостійно захистити свою територію, зупинить Росію від подальшої експансії на захід», – написав він у соцмережі Х (колишній твіттер).

Блащак наголосив на необхідності продовження створення 300-тисячних польських збройних сил, шести дивізій і реалізації контрактів на озброєння.

«Ми не маємо права сходити зі шляху побудови найсильнішої в Європі сухопутної армії», – додав він.

Днями речник російського президента Дмитро Пєсков заявив про зростання напруженості між Польщею та Білоруссю, проте, за його словами, Мінськ «знає, що робити» для забезпечення власної безпеки, повідомили російські медіа.

12 листопада Міноборони Польщі повідомило про розгортання на східному кордоні з Білоруссю – у селі Чартаєв Підляського воєводства – нового танкового батальйону. Зазначається, що на першому етапі створення підрозділу у Чартаєві дислокуватиметься понад сто бійців, а згодом кілька сотень постійно.

У серпні повідомлялося, що Польща відправить на східний кордон додатково 2 тисячі військових.

Польща стурбована своєю безпекою через повномасштабне російське вторгнення в Україну, яке триває понад півтора року. Варшава ініціювала масштабне переозброєння свого війська і суттєво збільшує витрати на оборону.