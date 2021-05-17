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17 травня 2021, Київ 11:23
Новини | Міжнародні

Блінкен починає дипломатичну поїздку, зосереджену на майбутньому Арктики

Держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах із головою уряду Данії Метте Фредеріксен, 17 травня 2021 року, Копенгаген

Держсекретар США Ентоні Блінкен 17 травня проводить переговори з лідерами Данії. Ця країна – перша зупинка його дипломатичної поїздки, в рамках якої він візьме участь у засіданні Арктичної ради в Ісландії і проведе першу особисту зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, відколи президентом США став Джо Байден.

Як повідомили у Державному департаменті, Блінкен зустрінеться з головою уряду і міністром закордонних справ Данії, щоб обговорити питання боротьби з кліматичною кризою і посилення трансатлантичної співпраці, перед поїздкою в Рейк’явік (Ісландія) для зустрічей у рамках засідання Арктичної ради.

Там він зустрінеться, в тому числі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, оскільки Росія перебирає на себе обов’язки голови Арктичної Ради на наступні два роки.

У ході зустрічі, запланованої на 20 травня, сторони обговорять «ключові питання взаємин і міжнародного порядку денного», повідомило раніше МЗС Росії.

Арктична рада, що складається з восьми членів, проводитиме своє засідання в Рейк’явіку 19-20 травня. Там відзначать завершення дворічного головування Ісландії та 25-ту річницю створення групи.

Зустріч відбудеться на тлі напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою щодо низки питань, пов’язаних із нарощуванням російських військ на кордонах з Україною і в Криму, щодо звинуваченнь довкола недавніх кібератак на США тощо.

У квітневому звіті американської розвідки йдеться, що Москва прагне збільшити свій економічний вплив і військову присутність в Арктиці, скориставшись глобальним потеплінням на цей регіон. Зміна клімату відкрила колись неприступні водні шляхи в Арктиці, зокрема шлях як для судноплавства, так і для конфліктів між великими державами.

У своєму виступі минулого місяця Ентоні Блінкен попередив, що Росія «використовує цю зміну, щоб спробувати встановити контроль над новим простором», а також вказав на зростання присутності Китаю, який не є членом Арктичної ради.

Наприкінці свого турне Блінкен зробить зупинку в Гренландії для зустрічей з тамтешнім керівництвом.

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