Блінкен починає дипломатичну поїздку, зосереджену на майбутньому Арктики

Держсекретар США Ентоні Блінкен 17 травня проводить переговори з лідерами Данії. Ця країна – перша зупинка його дипломатичної поїздки, в рамках якої він візьме участь у засіданні Арктичної ради в Ісландії і проведе першу особисту зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, відколи президентом США став Джо Байден.

Як повідомили у Державному департаменті, Блінкен зустрінеться з головою уряду і міністром закордонних справ Данії, щоб обговорити питання боротьби з кліматичною кризою і посилення трансатлантичної співпраці, перед поїздкою в Рейк’явік (Ісландія) для зустрічей у рамках засідання Арктичної ради.

Там він зустрінеться, в тому числі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, оскільки Росія перебирає на себе обов’язки голови Арктичної Ради на наступні два роки.

У ході зустрічі, запланованої на 20 травня, сторони обговорять «ключові питання взаємин і міжнародного порядку денного», повідомило раніше МЗС Росії.

Арктична рада, що складається з восьми членів, проводитиме своє засідання в Рейк’явіку 19-20 травня. Там відзначать завершення дворічного головування Ісландії та 25-ту річницю створення групи.

Зустріч відбудеться на тлі напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою щодо низки питань, пов’язаних із нарощуванням російських військ на кордонах з Україною і в Криму, щодо звинуваченнь довкола недавніх кібератак на США тощо.

У квітневому звіті американської розвідки йдеться, що Москва прагне збільшити свій економічний вплив і військову присутність в Арктиці, скориставшись глобальним потеплінням на цей регіон. Зміна клімату відкрила колись неприступні водні шляхи в Арктиці, зокрема шлях як для судноплавства, так і для конфліктів між великими державами.

У своєму виступі минулого місяця Ентоні Блінкен попередив, що Росія «використовує цю зміну, щоб спробувати встановити контроль над новим простором», а також вказав на зростання присутності Китаю, який не є членом Арктичної ради.

Наприкінці свого турне Блінкен зробить зупинку в Гренландії для зустрічей з тамтешнім керівництвом.