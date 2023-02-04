У Мінцифри розповіли, коли Facebook, Instagram і TikTok припинять блокувати українців через пости про російську агресію

У Мінцифри активно комунікують із представниками соцмереж Facebook, Instagram, TikTok щодо перегляду правил цих соцмереж для того, щоби пости українців про війну не потрапляли під обмеження. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Вони говорять, що жоден алгоритм не був готовий до війни, до того, що те, що вчора публікувати, потрібно було блокувати, обмежувати, то сьогодні це – реалії життя. І тому вони змінюють цей алгоритм. Але, напевне, дуже важливий сигнал – по-перше, рішення щодо «Азову», а по-друге, якщо когось заблокували: медіа, журналістів або блогерів, то можемо швидко розблоковувати», – зазначив Федоров, коментуючи співпрацю Мінцифри та компанії Meta, до якої належать соцмережі Facebook та Instagram.

Також міністр розповів, що два тижні тому мав першу зустріч із представником китайської соцмережі TikTok, яка, за його оцінкою, виявилася «доволі плідною».

«По-перше, вони розповіли про статистику, показали аналітику, скільки блокують. Вони розповідали, як працює система аналізу цих ситуацій, як вони відслідковують і намагаються російську пропаганду блокувати. Ми говорили про проблеми з блокуванням і домовилися, що вони проведуть майстер-клас для всіх блогерів, медіа, хто забажає. Про все, як це працює, більше деталей будуть розповідати», – зазначив Федоров, коментуючи співпрацю Мінцифри із представниками сомережі TikTok.

19 січня компанія Meta, яка володіє соцмережами Instagram і Facebook, заявила, більше не блокуватиме контент про полк «Азов».