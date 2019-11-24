Колишній мер Нью-Йорка та мільярдер Майкл Блумберг заявив про свою участь у виборах президента США.

«Я іду в президенти, щоб здолати Дональда Трампа та відбудувати Америку. Я вірю, що мій унікальний набір із досвіду в бізнесі, владі, філантропії дозволить мені перемогти», – заявив Блумберг у Twitter.

На початку листопада Блумберг зареєструвався на праймеріз серед демократів, проте офіційно не заявляв про своє рішення взяти участь у виборах президента США у 2020 році.

77-річний Блумберг є засновником однойменного інформаційного агентства і одним із найбагатших людей у світі. Його багатство оцінюється журналом Forbes у 52,5 мільярда доларів. Він є одним із чотирьох політиків за всю історію Нью-Йорка, який 12 років перебував на своїй посаді. Двічі він обирався як кандидат від республіканців, а потім – як незалежний кандидат.