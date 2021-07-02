Двоє пілотів урятувалися після падіння вантажного «Боїнга» на Гаваях

Вантажний літак «Боїнг-737» 2 липня впав в океан, це сталося невдовзі після зльоту з аеродрому в місті Гонолулу (американський штат Гаваї). Засоби інформації називають причиною аварії відмову двигунів.

Як повідомляє CNBC з посиланням на Управління цивільної авіації США, обидва пілоти врятувалися. Крім них, за попередніми даними, людей на борту не було.

У повідомленні авіаційної влади США йдеться, що пілоти намагалися повернутися в Гонолулу, але були вимушені зробити аварійну посадку на воду. Пілоти були врятовані береговою охороною.

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