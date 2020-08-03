Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 серпня 2020, Київ 13:50
Новини | Спорт

Футбол: бельгійський «Андерлехт» оголосив про перехід українця Михайличенка

Юхим Конопля (л) та Богдан Михайличенко (п) під час матчу «Десни» та «Зорі», 19 липня 2020 року

Бельгійський «Андерлехт» оголосив про трансфер українського захисника Богдана Михайличенка.

До цього українець виступав у складі луганської «Зорі», з якою в останньому сезоні здобув бронзові медалі чемпіонату України з футболу.

Контракт 23-річного українця в новому клубі розрахований до 2024 року. Про суму трансферу офіційно не повідомляють, однак у ЗМІ раніше з’явилася інформація, що «Андерлехт» активував клаусулу й викупив гравця за близько 500 тисяч євро.

У минулому сезоні «Андерлехт» завершив чемпіонат Бельгії на восьмій сходинці в турнірній таблиці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG