Футбол: бельгійський «Андерлехт» оголосив про перехід українця Михайличенка

Бельгійський «Андерлехт» оголосив про трансфер українського захисника Богдана Михайличенка.

До цього українець виступав у складі луганської «Зорі», з якою в останньому сезоні здобув бронзові медалі чемпіонату України з футболу.

Контракт 23-річного українця в новому клубі розрахований до 2024 року. Про суму трансферу офіційно не повідомляють, однак у ЗМІ раніше з’явилася інформація, що «Андерлехт» активував клаусулу й викупив гравця за близько 500 тисяч євро.

У минулому сезоні «Андерлехт» завершив чемпіонат Бельгії на восьмій сходинці в турнірній таблиці.