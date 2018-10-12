Німеччина видасть підозрюваного у вбивстві болгарської журналістки

Німеччина видасть підозрюваного у зґвалтуванні і вбивстві болгарської журналістки Вікторії Маринової, повідомляє прокуратура німецького міста Целле.

До екстрадиції підозрюваний залишиться під вартою в Німеччині.

20-річний Северин Красиміром був затриманий у Німеччині за підозрою у вбивстві Вікторії Маринової. За даними слідства, він приїхав до Німеччини з болгарського міста Русе, де раніше знайшли тіло журналістки.

Як повідомляє прокуратура, Красиміров заявляє, що не мав наміру вбивати, ґвалтувати чи грабувати Маринову. Він лише визнав, що вдарив жінку, яку не знав, у парку в Руссе, і штовхнув її в кущі. За словами Красимірова, він перебував під дією алкоголю і наркотиків.

Про вбивство директора і ведучої каналу TVN 30-річної Вікторії Маринової стало відомо 7 жовтня. Її тіло разом з речами і автомобілем було виявлено на півночі Болгарії в її рідному місті Руссе. Останньою темою, над якою вона працювала, був скандал навколо розкрадання коштів фондів Європейського союзу.

Поліція Болгарії заявила, що вбивство не пов’язане з професійною діяльністю Маринової.

Це вже третє за рік вбивство журналіста-розслідувача в ЄС. У жовтні минулого року на Мальті була убита журналістка Дафне Каруана Ґаліція. У лютому цього року в Словаччині вбили журналіста Яна Куціака з нареченою.