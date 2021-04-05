Болгарія: прем’єр Борисов може не сформувати новий кабінет після виборів

Правоцентристська партія ГЕРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії») болгарського прем’єр-міністра Бойка Борисова набирає найбільшу кількість голосів на парламентських виборах, які відбулися 4 квітня, але може не сформувати владну коаліцію.

Станом на ранок 5 квітня Центральна виборча комісія підрахувала понад 60% виборчих бюлетенів, партія ГЕРБ здобуває 25,3% голосів. Нова партія проти істеблішменту «Є такий народ» посідає друге місце – 18,5 відсотка, за нею йде опозиційна Соціалістична партія – близько 15 відсотків. Чотиривідсотковий бар’єр долають також ще дві партії.

Натомість націоналістична партія ВМРО, нинішній партнер по владній коаліції, здобуває підтримку лише 3,6% виборців і не проходить до парламенту. Остаточні офіційні результати очікуються протягом кількох днів.

Очікується, що ГЕРБ отримає близько 70 місць у парламенті, який складається з 240 депутатів, і Борисов отримає мандат на формування свого четвертого кабінету. Але утворити владну коаліцію йому буде важко, оскільки більшість партій, які проходять до парламенту, відкидають будь-яку співпрацю з ГЕРБ. Експерти не виключають можливості проведення нових виборів.