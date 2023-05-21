Болгарія: протестувальники з російськими прапорами облили фарбою будівлю ЄС у Софії

У Болгарії протестувальники, частина з яких були з російськими прапорами, закликали свій уряд припинити допомогу Україні і облили червоною фарбою будівлю в Софії, де працюють представники Європейської комісії і Європейського парламенту.

Демонстрація 21 травня була організована кількома неурядовими організаціями та особами з прокремлівськими поглядами. Серед учасників, яких, ймовірно, було близько тисячі, були члени антиєвропейської партії «Відродження», а також парламентарі.

Ця акція стала шостою за стільки ж тижнів, але вперше закінчилася актом вандалізму.

Болгарія має глибокі зв’язки з Росією, і її інколи називають «троянським конем» в ЄС і НАТО через її промосковську спрямованість.

США і ЄС надали Україні десятки мільярдів військової та фінансової допомоги після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Проте деякі країни, такі як Болгарія й Угорщина, менше підтримують зусилля з допомоги Києву.

«Відродження» і Болгарська соціалістична партія, спадкоємиця Комуністичної партії, проголосували проти надсилання військової допомоги Україні, стверджуючи, що такі дії нібито можуть втягнути країну у війну.

Болгарію захищає її членство в НАТО, і будь-який російський напад на країну спричинить відповідь 31 члена альянсу, загрозу, яку Москва сприймає серйозно.

За часів колишнього прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова, проєвропейського політика, Болгарія таємно постачала пальне та боєприпаси в Україну в перші місяці повномасштабної війни.

Болгарія все ще має значну кількість боєприпасів радянських часів, які могла б використовувати Україна.