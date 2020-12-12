«Це така шахматка»: звільнений очільник  Дніпропетровської ОДА допускає, що може повернутися на посаду

Олександр Бондаренко, якого Володимир Зеленський напередодні звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА, не виключає, що знову може повернутися на свою посаду. Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

«Я коли прийшов на посаду 15 місяців тому, то перебирав справи у Резніченка (Валентин Резніченко одночасно є і попередніком і наступніком Бондаренка на посаді – ред.) і зараз йому ж віддаю. Це така шахматка. Пост здав – пост прийняв. Тому буде не дивно, якщо ми ще раз обміняємося такими мандатами довіри і ще раз один одному передамо чергу», – сказав Бондаренко.

11 грудня президент Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка. Він очолював цей регіон за президентства Петра Порошенка.

Через кілька місяців після свого вступу на посаду президент Зеленський звільнив призначеного попередником Резніченка. Замість нього тоді призначив молодого бізнесмена Олександра Бондаренка. І ось минуло менше ніж півтора роки, як Зеленський вирішив повернути Резніченка назад на посаду.

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Зокрема мер Дніпра Борис Філатов зрадів призначенню Валентина Резніченка. Філатов заявив, що Резніченко є «найуспішнішим губернатором за всю історію України» і що «президент зробив правильний і гідний вибір».

Сам Зеленський пояснень такого кадрового рішення поки не оприлюднив. У пресслужбі офісу президента повідомили, що глава держави вручив новоспеченому посадовцю посвідчення і сказав, що його досвід і «глибоке знання регіону сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини».