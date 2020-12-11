Новий-старий голова. Навіщо Зеленський повернув Резніченка на посаду керівника Дніпропетровської ОДА?

ДНІПРО – Валентин Резніченко повертається на посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації, яку він обіймав за часів президентства Петра Порошенка. Президент Володимир Зеленський звільнив його попередника Олександра Бондаренка і майже водночас зробив нове призначення. Чи свідчить це про кадровий голод у владній команді й чого очікують від «нового-старого» посадовця?

48-річний Валентин Резніченко – виходець із Дніпра. На початку 90-х він закінчив місцеву металургійну академію і отримав фах інженера, потім – в інституті при президенті здобув ступінь магістра державного управління. Працював на керівних посадах різних підприємств, у тому числі медіасфери – як ТОП-менеджер. У 2015 році кілька місяців очолював Запорізьку ОДА, а з березня 2015-го до липня 2019 року керував Дніпропетровською ОДА.

Досвід і «глибоке знання регіону»

Президент Володимир Зеленський звільнив Резніченка як людину Порошенка через кілька місяців після свого вступу на посаду. Замість нього тоді призначив молодого харківсько-київського бізнесмена Олександра Бондаренка. І ось минуло менш ніж півтора року, і Резніченко повертається.

Пояснень свого кадрового рішення Зеленський поки не оприлюднив. Як повідомили у пресслужбі Офісу президента, глава держави вручив новоспеченому посадовцю посвідчення і сказав, що його досвід і «глибоке знання регіону сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини».

Сам Валентин Резніченко поки свого призначення на посаду також не коментував.

Перші реакції

Першим серед дніпровських політиків із посадою Валентина Резніченка привітав міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, з Резніченком їх пов’язує давнє приятелювання.

А ще вони – однопартійці. На виборах 2020 року Резніченко очолював партійний список політичної сили «Пропозиція» до Дніпропетровської облради. Він завів в обласну раду 17 депутатів (усього в облраді 120 народних обранців). У «слуг народу», для порівняння, 30 мандатів.

Працювати Валя Резніченко вміє так, як ніхто інший

На своїй сторінці у фейсбуці Борис Філатов назвав Резніченка «найбільш успішним губернатором», який «вміє працювати».

«Замість того, щоб гадити Місту, зупиняти вибухові роботи в метро, саботувати будівництво аеропорту, відмовлятися вводити в експлуатацію міст і позбавляти Дніпро співфінансування, нарешті обласна влада займеться роботою. Звичайною роботою на благо Міста і людей. Розумієте? Роботою! Звичайною роботою! А не політичними ігрищами, порожнім піаром, фабрикацією кримінальних справ, а також божевільною і руйнівною війною з мером, обраним переважною більшістю городян. А вже що, а ось працювати Валя Резніченко вміє так, як ніхто інший», – написав міський голова Дніпра.

Депутат Дніпропетровської обласної ради від «Європейської солідарності» Андрій Денисенко також позитивно оцінює кандидатуру Резніченка. За його словами, центральна влада повертає до управління областю «надійних і професійних кадрів попередньої адміністрації».

«Особисто я бачу в цьому можливість конструктивнішої взаємодії патріотичної опозиції з місцевими органами державної влади і припинення розгнузданого корупційного дерибану й балагану, які влаштували тут шнирі Коломойського», – написав на своїй фейсбучній сторінці Андрій Денисенко після погодження кандидатури Резніченка урядом.

Ішов від «Пропозиції», служитиме «слугам»?

Дніпровський політолог Віктор Пащенко вважає, що головною причиною повернення Резніченка на посаду є необхідність влади сформувати більшість в обласній раді й отримати там «свого» голову. Валентин Резніченко, хоч і обраний депутатом облради від партії «Пропозиція», але як досвідчений апаратник знає, чого від нього очікують, – дбати про інтереси «Слуги народу» і втілювати політику президента в регіоні.

Резніченко – депутат від «Пропозиції», але його призначення на посаду голови ОДА тепер означає, що він представляє «Слугу народу» в регіоні

Схожа ситуація, каже експерт, склалась і в Одеській області, де на посаду голови ОДА повернувся Сергій Гриневецький.

«Мова йде, швидше, про використання посади голови облдержадміністрації як аргументу для формування більшості в облраді. І в Одесі, і в Дніпрі на посаду приходять місцеві політики, давно відомі, з потужними зв’язками в регіонах. Резніченко – депутат від «Пропозиції», але його призначення на посаду голови ОДА тепер означає, що він представляє «Слугу народу» в регіоні. Тобто лояльність до «Пропозиції» нічого не варта в порівнянні з посадою голови ОДА. Це ослаблює «Пропозицію» і звужує для неї маневри в облраді. Тепер у більшості в облраді буде точно «Слуга народу», чого й треба президенту. В основі бажання змінити «губернатора» лежало не покарання за результати виборів, а прагматичне бажання створити більшість в облради», – сказав Радіо Свобода політолог.

Віктор Пащенко нагадав, що в період свого першого головування в Дніпропетровській ОДА Валентин Резніченко був непублічною особою: більшість меседжів озвучувало його оточення, зокрема «права рука» – радник Юрій Голик.

Наразі перед посадовцем з команди Порошенка стоїть завдання стати частиною команди Зеленського.

«У мене кандидатура Резніченка викликає величезні запитання. Сказати, що період із 2015-го по 2019 рік, коли він був головою ОДА, були роками бурхливого розвитку, я не можу. Так, він не приносив проблем центральній владі, але це ще не означає ефективності роботи. Для мене період керування Резніченка – це застій. Для президента це, звісно, позитивний крок – він здобув такого союзника, але для області – не думаю», – сказав Віктор Пащенко.

Він також додав, що з перепризначенням Резніченка стосунки між обласною та міською владою Дніпра покращаться: з одного боку, зникне протистояння, але, з іншого, – разом з ним зникнуть і взаємостримуючі важелі.

Кадровий голод і наслідок місцевих виборів

Директор політико-правових програм Центру імені Разумкова Віктор Замятін каже: останні кадрові зміни на рівнях регіонів так чи інакше пов’язані з результатами місцевих виборів. Він також не виключає, що вони можуть бути свідченням кадрового голоду в провладному таборі.

Це не покарання за результати виборів. Це, скоріш, – наслідок

«Кадровий голод відчуває не тільки влада, яка зараз вибудовує і зміцнює свою вертикаль, він був і в попередньої влади. Ми бачимо, що при призначеннях голів облдержадміністрацій – в деяких областях їх змінили вже по кілька разів – іноді приходили на посади люди, які взагалі не розуміли своїх посадових обов’язків і завдань. Можливо, нарешті у провладній команді над цим замислились. Призначення пов’язане з результатами місцевих виборів. Це не покарання за результати виборів. Це, скоріш, – наслідок. Щоб там не говорили «Слуги народу», але рівень довіри виборців до них зраз і ще рік тому – це небо і земля», – сказав Радіо Свобода Віктор Замятін.

За підсумками місцевих виборів 2020 року, провладна партія «Слуга народу» не має більшості в жодній із місцевих рад Дніпропетровщини. Її кандидат також програв вибори мера рідного міста Зеленського Кривого Рогу.