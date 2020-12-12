Ексголова Дніпропетровської ОДА заявив, що «говорив» із Зеленським про посаду в столиці

Звільнений 11 грудня керівник Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко повідомив, що залишається у команді Володимира Зеленського і в майбутньому може обійняти одну з посад в центральних органах державної влади. Про це Бондаренко повідомив одразу після своєї відставки в коментарі Радіо Свобода.

«Президент подякував мені за роботу, оцінив мене як керівника і далі ми домовилися таким чином, що мої економічні навички керівника і топменеджера корисніше буде використовувати далі на посадах у столиці. Тому це вже інша історія», – заявив Бондаренко

На питання про те, чи Зеленський пропонував йому конкретну посаду в столиці Бондаренко відповів ствердно.

«Ми говорили саме про це і далі. Це ж рішення не одного дня і процедури досить тривалі, тому будемо тримати вас в курсі», – сказав він.

11 грудня президент Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка. Він очолював цей регіон за президентства Петра Порошенка.

Через кілька місяців після свого вступу на посаду президент Зеленський звільнив призначеного попередником Резніченка. Замість нього тоді призначив молодого бізнесмена Олександра Бондаренка. І ось минуло менше ніж півтора роки, як Зеленський вирішив повернути Резніченка на посаду.

Сам Зеленський пояснень такого кадрового рішення поки не оприлюднив. У пресслужбі офісу президента повідомили, що глава держави вручив новоспеченому посадовцю посвідчення і сказав, що його досвід і «глибоке знання регіону сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини».