Суд відмовився відсторонити міського голову Черкас

Соснівський районний суд Черкас 15 листопада відхилив клопотання прокуратури про відсторонення міського голови Анатолія Бондаренка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.
Прокуратура має намір оскаржити це рішення.
«Вказане рішення суду органами прокуратури та слідства розцінено як необґрунтоване, у зв’язку з чим вирішується питання про його оскарження до апеляційного суду Черкаської області», – ідеться у повідомленні.
Розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу відбудеться 19 листопада.
У жовтні Бондаренку повідомили про підозру у створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради.
Бондаренко назвав ситуацію «класичним політичним замовленням».
Бізніше меру оголосили про ще одну підозру – у зловживанні владою, що спрининило тяжкі наслідки.
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