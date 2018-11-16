Суд відмовився відсторонити міського голову Черкас

Соснівський районний суд Черкас 15 листопада відхилив клопотання прокуратури про відсторонення міського голови Анатолія Бондаренка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Прокуратура має намір оскаржити це рішення.

«Вказане рішення суду органами прокуратури та слідства розцінено як необґрунтоване, у зв’язку з чим вирішується питання про його оскарження до апеляційного суду Черкаської області», – ідеться у повідомленні.

Розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу відбудеться 19 листопада.

У жовтні Бондаренку повідомили про підозру у створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради.

Бондаренко назвав ситуацію «класичним політичним замовленням».

Бізніше меру оголосили про ще одну підозру – у зловживанні владою, що спрининило тяжкі наслідки.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!