Ексочільник ДніпрОДА відповів на закиди через участь у російському шоу «Давай поженимся»

Ексочільник Дніпропетровської обласної адміністрації, котрого Володимир Зеленський 11 грудня звільнив із займаної посади, відповів на закиди стосовно своєї участі у російському шоу «Давай поженимся».

«Приємно, що люди цікавляться люди моїм життям у студентські роки. Приємно, що така увага до мене. Про це вже писали більше року тому. Це не новини. Мені здається, що це абсолютно нормально, що студент Києво-Могилянської академії, один з найкращих і лідер на потоці був активною людиною, яка брала участь у різних проєктах. Але ніхто чомусь не розказує, що я п’ять разів стрибав з парашутом. Всі ми були колись молодими, активними людьми. Це нормально», – сказав Бондаренко у коментарі Радіо Свобода.

Раніше українська журналістка Соня Кошкіна опублікувала пост у фейсбуці, де повідомила, що отримала пропозицію від пресслужби Бондаренка зробити з ним інтерв’ю і почала шукати про нього інформацію. Кошкіна з’ясувала, що Бондаренко сім років тому брав участь у російській програмі «Давай поженимся», працював моделлю і рекламував «вельми своєрідні товари».

На захист Бондаренка виступили його колишні одногрупники та викладачі Києво-Могилянської академії, де той навчався. Екс-президент Могилянки Андрій Мелешевич назвав публікацію Кошкіної однобокою і такою, що порушує правила професійної етики.

11 грудня президент Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка. Він очолював цей регіон за президентства Петра Порошенка.

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Через кілька місяців після свого вступу на посаду президент Зеленський звільнив призначеного попередником Резніченка. Замість нього тоді призначив молодого бізнесмена Олександра Бондаренка. І ось минуло менше ніж півтора роки, як Зеленський вирішив повернути Резніченка на посаду.

Сам Зеленський пояснень такого кадрового рішення поки не оприлюднив. У пресслужбі офісу президента повідомили, що глава держави вручив новоспеченому посадовцю посвідчення і сказав, що його досвід і «глибоке знання регіону сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини».