Титулований український легкоатлет Бондаренко припиняє виступи на Європейських іграх

Лідер збірної України з легкої атлетики Богдан Бондаренко більше не виступатиме за «синьо-жовтих» на ІІ Європейських іграх, сьогодні легкоатлет повернувся додому. Про це він розповів журналістам, повідомляє кореспондент «Радіо Свобода».

За словами Бондаренка, його знову турбує коліно, через яке він вже брав тимчасову паузу у спорті. Тоді лікування і відновлення стрибуна у висоту зайняло майже два роки.

«Після того, як ми провели зустріч з журналістами і я розповів, що все здорово, я готовий боротися, підіймався до готелю сходами і оп! Відчуваю, що заболіло коліно. Одразу з державним тренером ми поїхали до лікарні, за дві години зробили УЗІ і спланували лікування. Але проблема в тому, що діяти це лікування буде через тиждень. Тому мені було трохи лячно виступати. Добре, що не погіршив стан, на майбутніх виступах це не має позначитися», – розповів Бондаренко.

На найближчі два місяці лідер збірної України збирається взяти перерву у змаганнях та відновлюватися, що бути у нормальній формі до чемпіонату світу, який відбудеться у вересні.

На ІІ Європейських іграх Богдан Бондаренко здобув «бронзу» з результатом 2,21 м. В цілому за чотири дні «синьо-жовті» здобули 18 нагород – п’ять золотих, сім срібних та шість бронзових. Проте у командному заліку Україна стала четвертою.

Бондаренко є бронзовим призером Олімпійських ігор 2016 року, чемпіоном світу 2013 і 2015 років, чемпіон Європи 2014 року.