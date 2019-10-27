Міністр розповів про пошуки уповноваженого з питань захисту української мови

Пошуки кандидата на посаду уповноваженого з питань захисту української мови тривають, повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я шукаю людину, яка буде займатися не тільки... Посада називається «Уповноважений із захисту української мови». І виписано в законі, що він повинен робити. І в законі це скеровано більше, як дійсно захист. Я вважаю, що треба цю функцію розширити. Це повинні бути не тільки захист, але й адвокація, популяризація української мови», – сказав Бородянський в ефірі «Суботнього інтерв’ю».

Він заявив, що спілкується з «великим колом людей, які могли би цим займатися».

25 квітня Верховна Рада України 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Тодішній президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі. Датою набрання чинності закону, за винятком окремих положень, є 16 липня 2019 року.

Відповідно до пункту 8 розділу ІХ закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Кабінет міністрів був зобов’язаний до 16 жовтня 2019 року (протягом трьох місяців з дня набрання законом чинності) призначити уповноваженого із захисту державної мови, а ще раніше – внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на нинішній рік у частині забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови та уповноваженого із захисту державної мови.