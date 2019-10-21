Гончарук про уповноваженого з захисту державної мови: «ми в пошуку»

Уряд досі шукає людину, яка зможе виконувати функції Уповноваженого з захисту державної мови, повідомив 21 жовтня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Про це він сказав на брифінгу у відповідь на запитання журналістки.

«З приводу уповноваженого з державної мови – ми мали на цю тему розмову з паном (міністром культури, молоді та спорту Володимиром – ред.) Бородянським і я чекаю від нього кандидатури зараз. Тобто ми в пошуку людини, яка могла б повною мірою виконувати цю функції», – розповів він.

Крім того, коментуючи питання функціонування діяльності Національних комісій зі стандартів державної мови, Гончарук нагадав, що бюджет за поданням Кабінету міністрів має ухвалити Верховна Рада.

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«В п’ятницю було проголосовано Верховною Радою пропозицію до бюджету, фактично бюджет у першому читанні це називається. Ми зараз отримуємо ці матеріали і дивимося, а що у нас, власне, є в дохідній частині і у видатковій частині. Виходячи з того, який обсяг грошей у нас буде, ми зважимо пріоритети і подивимося, що і яке фінансування має отримати. Звичайно, я хотів би, щоб у нас знайшлися ресурси на те, щоб підтримати роботу цієї комісії, але чітку відповідь я вам зможу дати приблизно всередині листопада, коли буде затверджений державний бюджет», – сказав прем’єр-міністр.

Відповідно до пункту 8 розділу ІХ закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Кабінет міністрів був зобов’язаний до 16 жовтня 2019 року (протягом трьох місяців з дня набрання законом чинності) призначити уповноваженого із захисту державної мови, а ще раніше – внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на нинішній рік у частині забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови та уповноваженого із захисту державної мови.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Тодішній президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі. Датою набрання чинності закону, за винятком окремих положень, є 16 липня 2019 року.