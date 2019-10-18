Громадські активісти закликали уряд України призначити мовного омбудсмена

Громадські активісти, представники організацій та ініціатив, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту державної мови та мовних прав українців, оприлюднили відкрите звернення до прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського та міністра юстиції України Дениса Малюськи.

Вони занепокоєні «невиконанням урядом норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Міністр культури, молоді та спорту і міністр юстиції до цього часу не внесли на розгляд Кабміну претендентів на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Кабінет міністрів не передбачив видатків на реалізацію закону не лише в змінах до бюджету на 2019 рік, але навіть і в поданому до Верховної Ради проєкті державного бюджету України на 2020 рік», – йдеться у зверненні, що опубліковане на Порталі мовної політики.

Активісти закликали представників уряду перейти в реалізації положень Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від слів до конкретних справ і дотримуватись «календарного плану реалізації норм закону».

«Закликаємо Міністерство культури, молоді та спорту, інші органи виконавчої влади приділити належну увагу роз’ясненню та реалізації норм закону про державну мову, які вже набули чинності, а також завчасно готувати імплементацію норм, які набуватимуть чинності впродовж 2020 та наступних років», – зазначено у зверненні.

Активісти наголошують, що відповідно до пункту 8 розділу ІХ закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Кабінет міністрів був зобов’язаний до 16 жовтня 2019 року (протягом трьох місяців з дня набрання законом чинності) призначити уповноваженого із захисту державної мови, а ще раніше – внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на нинішній рік у частині забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови та уповноваженого із захисту державної мови.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі. Датою набрання чинності закону, за винятком окремих положень, є 16 липня 2019 року.