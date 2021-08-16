Боррель скликає конференцію голів МЗС Євросоюзу через ситуацію в Афганістані

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель скликає відеоконференцію голів міністерств закордонних справ блоку щодо подій у Афганістані. Про це він заявив 16 серпня у своєму твітері.

«Після останніх подій у Афганістані та активних контактів із партнерами протягом останніх днів і годин я вирішив скликати позачергову відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС завтра вдень для першої оцінки ситуації», – заявив Боррель.

За словами голови дипломатії Євросоюзу, Афганістан «перебуває на роздоріжжі».

«На порядку денному – безпека та благополуччя його громадян, так само як і міжнародна безпека», – написав він.

Напередодні «Талібан» оголосив, що взяв під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Протягом останніх тижнів таліби захопили більшу частину території країни. Наступ вони розпочали разом з початком виведення з країни військ США та союзників.