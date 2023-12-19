З Борисполя до Європи перегнали пасажирський літак – пресслужба

З аеропорту «Бориспіль» вранці 19 грудня злетів пасажирський літак Boeing 777-300, який перегнали до Європи – про це повідомила пресслужба летовища.

За повідомленням, літак перегнали до одного з європейських аеропортів на запит української авіакомпанії Skyline Express, у використанні якої він перебуває.

«Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту», – запевняють у аеропорту.

«Бориспіль» зазначає, що з 24 лютого 2022 рок, коли повітряний простір України був закритий, літаки Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту, проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування.

При цьому це вже четвертий перегін літака з «Борисполя» від початку повномасштабної війни.

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«Даний технічний перегін повітряного судна в Борисполі не лише сприяє тестуванню політики відновлення, але також є стратегічним кроком для українських авіакомпаній, допомагаючи їм знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі. Ця стратегічна ініціатива відкриває шлях до відновлення регулярних операцій, як тільки відповідна оцінка ризиків цього дозволить», – припускають у пресслужбі.

На початку грудня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що аеропорт «Бориспіль» можуть відкрити лише тоді, «коли українське небо буде повністю закрито від російських дронів та ракет».

У червні міжнародний аеропорт «Бориспіль» оголосив тендер на майже 52 мільйони гривень на «комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту» (послуги з прибирання). Це викликало обурення, зокрема у соцмережах, через те, що аеропорт з лютого 2022 року не обслуговує пасажирів.