Подоляк назвав умову відкриття аеропорту «Бориспіль»

Аеропорт «Бориспіль» можуть відкрити лише тоді, «коли українське небо буде повністю закрито від російських дронів та ракет», наголосив в ефірі телемарафону радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Оця безпекова ситуація сьогодні ще повністю не врегульована, але з точки зору того, що маємо думати про майбутнє, можна говорити про те, що аеропорти мають працювати в Україні», – пояснив радник.

Однак, за його словами, відкриття аеропорту – це «не питання завтрашнього дня».

Раніше, 1 грудня, заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга зазначив, що аеропорт «Бориспіль» планують відкрити першим в Україні, як тільки для цього будуть відповідні умови.

За даними Офісу президента, Сибіга під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу розповів, що аеропорт «Бориспіль» став першим об’єктом, який закрили через війну Росії проти України.

Як запевнив заступник керівника ОП, аеропорт хочуть відкрити «як тільки дозволить ситуація у сфері безпеки».

Керівник ОП Андрій Єрмак на зустрічі з послами також висловив упевненість, що «Бориспіль» незабаром прийматиме та відправлятиме повітряні судна.

Варто зазначити, що, за словами генерального директора аеропорту «Бориспіль» Олексія Дубревського, «об’єкт готовий почати приймати літаки через місяць після завершення війни». Таку заяву він зробив ще у жовтні 2023 року.

У червні міжнародний аеропорт «Бориспіль» оголосив тендер на майже 52 мільйони гривень для «комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту» (послуги з прибирання). Це викликало обурення, зокрема у соцмережах, через те, що з лютого 2022 року не обслуговує пасажирів.