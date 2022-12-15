ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до блоку

Лідери країн Євросоюзу погодили рішення надати Боснії і Герцеговині статус країни-кандидата на вступ до блоку, повідомив речник голови Євроради Баренд Лейтс.

«Єврорада погодила надання статусу країни-кандидата Боснії і Герцеговині», – повідомив Лейтс у твітері.

Також у твітері редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк підтвердив таке рішення.

Боснії та Герцеговина отримала офіційний статус кандидата після аналогічного схвалення для України та Молдови, що відбулося в червні.

Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС ще у 2016 році.