Ботсвана заявляє, що дедалі більше її громадян примушують воювати на боці Росії у війні проти України

Міністерство міжнародних відносин Ботсвани заявило, що дедалі більше громадян примушують воювати на боці Росії у війні проти України.

У заяві міністерство застерегло громадян від прийняття пропозицій про працевлаштування без попередньої перевірки їхньої достовірності. За даними відомства, багатьох обманом заманюють за кордон, а потім примушують брати участь у бойових діях.

«Кількість громадян Ботсвани, яких вводять в оману щодо таких домовленостей, зростає з тривожною швидкістю. Цим людям часто обіцяють можливості працевлаштування, але після прибуття вони виявляють, що їх примушують брати участь у бойових діях. Після прибуття до Росії можливості уряду щодо надання консульської допомоги є вкрай обмеженими, а життя цих людей щодня наражається на серйозну небезпеку», – зазначає міністерство.

У відомстві додають, що дипломати продовжують «отримувати розпачливі дзвінки від громадян Ботсвани, які вже перебувають на передовій, і розповідають про небезпечні умови, в яких вони опинилися».

Уряд Ботсвани наполегливо радить усім батсванацям бути максимально обережними, відповідаючи на оголошення про працевлаштування або навчання за кордоном, особливо в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту.

Повідомлення про вербування Росією іноземців з’являлися в меді ще два роки тому – про учасників бойових дій з Непалу. Потім були звіти про набір людей в Уганді, Ефіопії, Нігерії, Руанді, Південній Африці, Ботсвані, Кенії.

На початку 2026 року американський аналітичний центр Foundation for Defense of Democracies (FDD) опублікував доповідь про програму «Алабуга Старт» у Татарстані. За даними дослідників, через неї до Росії вербують молодих жінок із країн Африки та Латинської Америки.

У березні Європарламент звинуватив Росію у торгівлі людьми через вербування на війну проти України. Депутати закликали Європейський Союз, держави-члени та уряди країн походження завербованих людей активніше співпрацювати, щоб розслідувати такі схеми, запобігати їм і сприяти поверненню постраждалих додому.