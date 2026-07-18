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Новини | Міжнародні

Ботсвана заявляє, що дедалі більше її громадян примушують воювати на боці Росії у війні проти України

Уряд Ботсвани наполегливо радить усім батсванацям бути максимально обережними щодо оголошень про працевлаштування або навчання за кордоном
Уряд Ботсвани наполегливо радить усім батсванацям бути максимально обережними щодо оголошень про працевлаштування або навчання за кордоном

Міністерство міжнародних відносин Ботсвани заявило, що дедалі більше громадян примушують воювати на боці Росії у війні проти України.

У заяві міністерство застерегло громадян від прийняття пропозицій про працевлаштування без попередньої перевірки їхньої достовірності. За даними відомства, багатьох обманом заманюють за кордон, а потім примушують брати участь у бойових діях.

«Кількість громадян Ботсвани, яких вводять в оману щодо таких домовленостей, зростає з тривожною швидкістю. Цим людям часто обіцяють можливості працевлаштування, але після прибуття вони виявляють, що їх примушують брати участь у бойових діях. Після прибуття до Росії можливості уряду щодо надання консульської допомоги є вкрай обмеженими, а життя цих людей щодня наражається на серйозну небезпеку», – зазначає міністерство.

У відомстві додають, що дипломати продовжують «отримувати розпачливі дзвінки від громадян Ботсвани, які вже перебувають на передовій, і розповідають про небезпечні умови, в яких вони опинилися».

Уряд Ботсвани наполегливо радить усім батсванацям бути максимально обережними, відповідаючи на оголошення про працевлаштування або навчання за кордоном, особливо в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту.

Повідомлення про вербування Росією іноземців з’являлися в меді ще два роки тому – про учасників бойових дій з Непалу. Потім були звіти про набір людей в Уганді, Ефіопії, Нігерії, Руанді, Південній Африці, Ботсвані, Кенії.

На початку 2026 року американський аналітичний центр Foundation for Defense of Democracies (FDD) опублікував доповідь про програму «Алабуга Старт» у Татарстані. За даними дослідників, через неї до Росії вербують молодих жінок із країн Африки та Латинської Америки.

У березні Європарламент звинуватив Росію у торгівлі людьми через вербування на війну проти України. Депутати закликали Європейський Союз, держави-члени та уряди країн походження завербованих людей активніше співпрацювати, щоб розслідувати такі схеми, запобігати їм і сприяти поверненню постраждалих додому.

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