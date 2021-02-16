У «Слузі народу» прокоментували розслідування видання «Букви» про ймовірну ботоферму Зеленського

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заперечила зв’язок провладної фракції з мережею пабліків і акаунтів ботів у фейсбуці, де тривалий час поширювався контент на підтримку президента Володимира Зеленського і його дій.

«Партійна пресслужба до цього не має відношення. Звідки ці пабліки з’явилися, мені навіть складно сказати», – сказала Кравчук.

Разом з тим, вона висловила сумніви стосовно об’єктивності видання «Букви», на сайті якого вийшла ця публікація.

«З приводу того, що це з’явилося на сайті «Букви», який, кажуть, належить ексдепутатові від партії Порошенка, то мені здається, що це якийсь вищий ступінь фарисейства», – сказала Євгенія Кравчук.

15 лютого видання «Букви» опублікувало матеріал «Як ботоферми влади підтримують Зеленського та знищують його опонентів».

Журналісти виявили і проаналізували щонайменше 20 сторінок і понад 100 фейкових акаунтів у фейсбуці. Усі сторінки ведуться за однаковим принципом: з певною періодичністю там з’являється контент із різних ЗМІ, котрий спрямований на підтримку чинної влади і боротьбу з її політичними опонентами.

Журналісти з’ясували, що лише на на політичну рекламу ці сторінки витратили майже 30 тисяч доларів. Зокрема, на рекламу дописів про новорічний відпочинок Петра Порошенка у січні було витрачено понад 1000 доларів.

Крім того, останнім часом на цих сторінках почали з’являтися рекламні атаки проти голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Лише протягом лютого 2021 року на рекламу публікацій, спрямованих проти спікера парламенту, було витрачено від 1400 до 1800 доларів США, зазначають журналісти.

На момент публікації усі зазначені сторінки й акаунти були видалені. Журналісти опублікували скріншоти публікацій і припустили, що або сторінки видалили самі власники ймовірної ботоферми, або ж це зробила адміністрація соцмережі Facebook.

Довідка: Кому належить видання «Букви» і до чого тут депутат з орбіти Петра Порошенка?

Офіційними власниками видання «Букви» є Петро Терентьєв і Катерина Рошук.

У 2019 році депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв звинуватив колишнього народного депутата Олександра Грановського і видання «Букви» в кампанії проти себе.

Раніше колишній народний депутат Сергій Лещенко також стверджував, що видання «Букви» пов’язане з депутатом восьмого скликання від «Блоку Петра Порошенка» Олександром Грановським.

Проте Катерина Рошук спростувала цю інформацію і повідомила, що колишній народний депутат ніколи не мав стосунку до видання.

За результатами моніторингу Інституту масової інформації (ІМІ), видання «Букви» неодноразово потрапляло до переліку загальноукраїнських онлайн-медіа, котрі демонстрували найвищі показники дотримання журналістських стандартів.