У Ботсвані встановили перший в Африці пам’ятник Шевченку – МЗС

У Ботсвані встановили перший пам’ятник Тарасу Шевченку на Африканському континенті, повідомив 9 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Урочисте відкриття монументу відбулося в найбільшому навчальному закладі країни, Університеті Ботсвани, за участі керівництва, викладачів, студентів, іноземного дипкорпусу, української громади та журналістів. Монумент створений з ботсванської бронзи скульптором Франсуа Котеце. Під час церемонії декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве зачитав власний переклад «Заповіту» національної мовою Ботсвани – сетсвана», – написав Сибіга у соцмережах.

«Перший Кобзар на африканській землі – це про глобальність ідей Шевченка, про позачасовість його слова, про силу його думки, яка крізь століття обʼєднує український народ і весь світ довкола універсальних цінностей свободи, справедливості, національної самобутності», – додав він.

За даними МЗС, у світі встановлено 1384 памʼятники Тарасові Шевченку, з яких 128 – у 35 країнах світу.