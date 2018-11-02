У Москві відбудуться вибори нового керівника світового аматорського боксу

Олімпійський призер із Казахстану Серік Конакбаєв та узбецький бізнесмен Гафур Рахімов є претендентами на посаду президента Міжнародної федерації аматорського боксу (AIBA) на виборах, які відбудуться 2 листопада в Москві.

Раніше AIBA, тимчасовим президентом якої є Рахімов, не допускала участі Конакбаєва у виборах, але він був повернутий до списку для голосування після того, як 30 жовтня Спортивний арбітражний суд ухвалив спеціальне рішення.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) застерігає, що в разі обрання Рахімова президентом AIBA бокс ризикує опинитися поза межами програми наступної Олімпіади, яку 2020 року прийматиме Токіо. Узбецький бізнесмен перебуває в списку санкцій міністерства фінансів США як особа, що має зв’язки з організованою злочинністю та міжнародною торгівлею героїном. Сам Рахімов заперечує будь-які правопорушення.

59-річний призер московської Олімпіади-80 Серік Конакбаєв відмовився від особистої критики Рахімова, заявивши, що просто передає стурбованість МОК.