Лисичанськ не оточений, але є бої на околицях – Гайдай

На Луганщині російські війська підходять до Лисичанська з різних боків, але місто не оточене, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Росіяни підходять до Лисичанська з різних боків. Рашисти звітують, що контролюють мало не половину міста, і що Лисичанськ оточений – це неправда, не відповідає дійсності. Але обстріли дуже потужні. Вони умисно обстрілюють навіть наші гуманітарні центри, є поранені.. Усередині Лисичанська боїв немає, вони на околиця», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Гайдай зауважує, що якщо порівнювати з Сєвєродонецьком, місто Лисичанськ добре розташоване географічно.

«Там є висоти, є позиції більше придатні для оборони. Віримо в ЗСУ. Розраховуємо на стійкість наших хлопців. Єдине можна констатувати – росіян дуже багато, вони лізуть зі всіх щілин, техніки неймовірна кількість і артилерії. Вони дійсно переважають в артилерії. Вони все розстрілюють перед собою», – сказав він.



Гайдай зазначив, що евакуація з Лисичанська поки що неможлива через велику небезпеку – постійні обстріли і мінування.

28 червня британська розвідка повідомила, що російські сили на Донбасі дедалі більше «виснажуються», а їхня боєздатність погіршується – це ситуація, яка «ймовірно, є нежиттєздатною в довгостроковій перспективі».

За інформацією голови луганської ОВА Сергія Гайдая, Лисичанськ – останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків.