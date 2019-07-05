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05 Липень 2019, Київ 14:22
Новини | Політика

Колишнього бойовика «ДНР» та «ЛНР» засудили до вісьмох років тюрми – прокуратура

4 липня Голопристанський районний суд Херсонської області визнав чоловіка винним в участі в терористичній організації

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Колишнього бойовика підтримуваних Росією угруповань «ДНР» та «ЛНР» засудили до вісьмох років тюрми, інформує прокуратура Автономної Республіки Крим.

Згідно з повідомленням, 4 липня Голопристанський районний суд Херсонської області визнав чоловіка винним в участі в терористичній організації.

13 квітня ексбойовика затримали на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом. Державна прикордонна служба України писала, що чоловік у 2014 році протягом двох місяців він працював водієм одного із «комендантів» у в Луганській області. Згодом був учасником батальйону бойовиків під назвою «Сомалі», де, отримавши позивний «Чингіз» і маючи відповідний досвід, отримав завдання опікуватися підготовкою особового складу для несення служби на контрольно-пропускних пунктах угруповань.

За даними українських правоохоронців, потім засуджений працював в Алчевську охоронцем, а відтак – у столиці Росії Москві. Його затримали, коли він їхав до Києва для пошуку роботи.

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