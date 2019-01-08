Бойовик «ДНР» засуджений до 9,5 років ув’язнення – прокуратура

Бойовик підтримуваного Росією угруповання «ДНР» засуджений до 9,5 років ув’язнення, повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Слов’янський міськрайонний суд Донеччини визнав винним чоловіка в незаконному поводженні зі зброєю та участі в терористичній організації.

За даними слідства, на початку березня 2015 року 43-річний мешканець Горлівки за власною ініціативою долучився до бойовиків і став водієм-механіком. Суд встановив, що обвинувачений брав участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ поблизу Зайцева Бахмутського району та ніс бойове чергування в районі Світлодарської дуги.

У березні 2018 року його затримали в районі Зайцева та заарештували.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.