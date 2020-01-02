Бойовики два рази обстріляли позиції ЗСУ 2 січня на Донбасі – Міноборони

Представники незаконних збройних формувань двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі від початку поточної доби станом на 12:00, повідомляє Міністерство оборони України.

«З гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях українських захисників у районі Новотроїцького, що на Донецькому напрямку. А на Луганському напрямку, окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового, при цьому використовуючи підствольні гранатомети. Бойових втрат серед наших захисників немає», – йдеться в повідомленні.

Минулої доби на Донбасі внаслідок обстрілів був поранений один військовий.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 2 січня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.