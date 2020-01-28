Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 січня 2020, Київ 13:33
Новини | Події

Бойовики обмежують пересування патрулів ОБСЄ – звіт

Бойовики блокують проїзд патрулям ОБСЄ

25 та 26 січня бойовики на Донбасі обмежували пересування патрулів СММ ОБСЄ. Про це мовиться у звіті місії від 27 січня.

Зазначається, що на блокпості приблизно за 3 кілометри північніше ділянки розведення сил в районі Петрівського бойовики не пропустили спостерігачів у бік лінії розділення.

У ці ж дні безпілотник спостерігачів зазнавав впливу перешкод сигналу GPS.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG