СБУ: бойовики досі не повернули тіло загиблого співробітника спецслужби Каплунова

У Службі безпеки України повідомили, що підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР» досі не повернули тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова, який підірвався на Донбасі разом з колегою 1 грудня.

«Україна продовжує переговори з представниками так званої «ДНР» для повернення родині тіла загиблого співробітника спецпідрозділу ЦСО СБУ Дмитра Каплунова. З різних причин кілька разів перемовини зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій. Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулась через представника СЦКК та СММ ОБСЄ до представників «ДНР» щодо передачі тіла військовослужбовця. Він загинув під час виконання бойового завдання в так званій «сірій зоні», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними відомства, наразі переговори з бойовиками тривають

«Віримо, що родина у найближчі дні отримає можливість попрощатися з рідним. Норми християнської моралі вимагають дотримання її принципів і право гідно поховати воїна, який виконував свій обов’язок», – вказали в СБУ.

На сайтах угруповання «ДНР» свіжої інформації про загиблого Дмитра Каплунова немає. Останнє повідомлення від бойовиків датується 4 грудня, коли визнавали, що «евакуювали» тіло Каплунова, і «готові передати тіло загиблого офіцера СБУ його родичам, щоб вони могли з ним гідно попрощатися».

1 грудня в штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що полковники Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов підірвалися на вибухових пристроях у Донецькій області. Згідно з повідомленням, вони протидіяли диверсійно-розвідувальній групі підтримуваних Росією бойовиків, які намагалися проникнути в тил українських військових.

Служба безпеки України повідомила, що Волочаєв та Каплунов були бійцями спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ.

3 грудня президент України Володимир Зеленський присвоїв полковникам звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Зранку 4 грудня біля будівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській у центрі Києва відбулася церемонія прощання з Денисом Волочаєвим. Тіло його колеги Дмитра Каплунова досі у руках бойовиків.