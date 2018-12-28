Бойовики на Донбасі здійснили 8 обстрілів, один український військовий поранений – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 27 грудня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

«Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 міліметри позицій Об'єднаних сил поблизу селища Кримське на Луганському напрямку, в районі селища Піски – на Донецькому напрямку та з мінометів калібру 120 міліметрів у районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському», – вказано в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в чотирьох обстрілах, що сталися поблизу селищ Фрунзе і Молодіжне, сіл Сміле й Лозове. Про наслідки цих обстрілів бойовики, що контролюють Луганськ, не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 27 грудня.

Тристороння контактна група 27 грудня заявила, що підтримала чергове перемир’я на Донбасі, цього разу новорічно-різдвяне.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.