Міноборони: на Донбасі з початку доби поранений 1 військовий

У Міністерстві оборони України повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі один військовослужбовець зазнав поранення.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили вже 11 прицільних обстрілів позицій наших героїв. В тому числі ворог вів вогонь із артилерії та мінометів», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, пораненого військового доставили до мобільного госпіталя, його стан здоров’я оцінюють як задовільний.

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують на своїх ресурсах українських військових в обстрілі територій довкола окупованої Горлівки і Донецька. В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 11 липня не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.