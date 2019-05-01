З початку доби бойовики тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає – штаб

Від початку поточної доби і до полудня підтримувані Росією бойовики тричі відкривали вогонь на Донбасі, інформує Міністерство оборони України.

«Одразу з опівночі ворог розпочав прицільний обстріл зі стрілецької зброї поблизу Гранітного. Близько 01:00 окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів в районі Лебединського. Після 10:25 наші оборонці населеного пункту Піски зафіксували декілька розривів ворожих мін 82-го калібру», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, від початку поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військових ЗСУ немає.

На ресурсах сепаратистських угруповань «ЛНР» та «ДНР» інформації про обстріли з початку поточної доби немає.

Один військовий загинув і ще один поранений минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.