Радіо Свобода Daily: США можуть допомогти Україні у протиракетній обороні

Чим Україна вдарить по російських ракетах?

Система протиракетної і протиповітряної оборони – одне зі слабких місць української армії. Низка експертів відзначає, що радянським засобам ППО, які стоять на озброєнні ЗСУ, складно протистояти сучасним російським «Іскандерам» і «Калібрам». У той же час українське військове командування заявляє про сотні ракет, які Росія розмістила уздовж кордону. Чи здатні ЗСУ відбити удар з повітря і як США можуть допомогти Україні вибудувати протиракетну оборону? Дивіться сюжет програми «Донбас Реалії».

Команда Зеленського звинувачує оточення Порошенка

Команда новообраного президента України, коміка Володимира Зеленського звинуватила оточення чинного президента Петра Порошенка в «тісній співпраці… з російськими медіа з метою дискредитації» Зеленського. У відповідь в оточенні Порошенка звинуватили команду Зеленського у «відвертій брехні».

У фейсбучному дописі з заявою про висновок команди Зеленського про таку співпрацю жодних її прямих доказів при цьому не навели.

У заяві згадано, зокрема, про помилкове твердження народного депутата Володимира Ар’єва (фракція «Блок Петра Порошенка») щодо присутності поруч із Зеленським під час його перебування в Туреччині проросійського німецького політика Ґреґора Ґізі. Команда Зеленського визнала, що Ар’єв визнав свою помилку і вибачився, але назвала його «фейкотворцем» і заявила, що «його брехливе повідомлення набуло розповсюдження у ЗМІ».

Як росіяни ставляться до перемоги Зеленського на президентських виборах?

31 відсоток росіян вважає перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України кращим варіантом для Росії, свідчать дані опитування російського «Левада-Центру».

Два відсотки вважали кращим варіантом перемогу Порошенка, 55 відсотків заявляли, що для Росії не має значення ім’я переможця виборів, ще 12 відсотків не змогли відповісти на це запитання.

Ексклюзивний репортаж із окупованого села на Луганщині

Між звільненим Щастям і окупованим Луганськом. Селище Металіст влітку 2014 року опинилося в епіцентрі кривавих боїв. Саме тут, в один день, загинули російські журналісти прокремлівського телеканалу Ігор Корнелюк та Антон Волошин і тут взяли в полон Надію Савченко. Чим зараз живе напівзруйноване селище – по інший бік лінії розмежування? Читайте репортаж спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Навіщо Путін вирішив роздавати російські паспорти жителям Донбасу?

Жителям окупованого Донбасу спростили отримання російських паспортів. У Росії обіцяють: для цього навіть не треба буде відмовлятися від громадянства України і сам процес займе не більше від трьох місяців.

Як відреагували на указ Путіна в Україні, який паспорт для жителів окупованого Донбасу важливіший – український чи російський? І які загрози рішення Кремля несе в майбутньому? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Який внесок зробив Донбас у розвиток дисидентського руху?

Вони захищали тих, кого радянська влада переслідувала за проукраїнські переконання; надавали їм моральну і юридичну підтримку; збирали й поширювали інформацію про порушення прав людини. За таку діяльність учасників Української Гельсінської групи (УГГ) переслідували, арештовували, катували, ув’язнювали у табори, проте вони все рівно продовжували боротися за українські національні інтереси. 41 людина, 550 років ув’язнення у підсумку.

Про діяльність Української Гельсінської групи чув майже кожен українець, але мало хто знає, що у цій наймасштабнішій українській спілці правозахисників велику роль відіграли дисиденти з Донбасу. Читайте про них у нашому матеріалі.

Неймовірне видовище в корабельному доку

В одному з найбільших корабельних доків Східної Європи показали оперу та балет портових кранів. Прем'єра опери «Νερo» Влада Троїцького відбулася на Азовському судноремонтному заводі у межах фестивалю сучасного мистецтва «ГогольFest». За задумом авторів, море, еллінська культура і промисловість – частини генетичного коду Маріуполя. А оперу «Νερo» (з грецької – вода) автори називають гімном відродження й очищення. Погляньте, це просто неймовірно!

Краса – навколо!

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