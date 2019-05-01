Один військовий загинув і ще один поранений минулої доби на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що минулої доби на Донбасі один український військовий загинув і ще один був поранений.

«30 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82-міліметрових мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

В сепаратистському угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в 5 обстрілах за минулу добу, в угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Горлівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.