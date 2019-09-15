З початку доби бойовики на Донбасі стріляли 9 разів – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 9 разів від початку поточної доби відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Також – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

У штабі не повідомили, чи є постраждалі в результаті цих обстрілів.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі захоплених бойовиками територій в районі Ясинуватої. На ресурсах угрупованнях «ЛНР» про обстріли впродовж дня не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.