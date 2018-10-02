Бойовики здійснили 9 обстрілів, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь – штаб

Підтримувані Росією бойовики здійснили дев’ять обстрілів у денні години 2 жовтня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Військові зазначили, що відкривали вогонь у відповідь у разі загрози своєму життю.

Згідно з повідомленням, унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 2 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей.