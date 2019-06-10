Бойовики знову зірвали розведення сил у Станиці Луганській – штаб

Внаслідок порушень режиму тиші з боку бойовиків незаконних збройних формувань розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської знову зірване, повідомляє командування Операції об’єднаних сил.

«Починаючи із 7 червня 2019 року, з боку російських окупаційних підрозділів відбулися обстріли розташованих у цьому районі позицій підрозділів сил ООС, про що зазначено у звіті спостережної моніторингової Місії ОБСЄ. Враховуючи зазначене, наступною датою початку розведення сил і засобів на зазначеній ділянці, за умови дотримання цілковитого припинення вогню протягом семи діб, може бути лише 16 червня 2019 року», – йдеться в заяві штабу.

Командування ООС додає, що підрозділи Збройних сил України вже готові відводити свої сили від Станиці Луганської.

Бойовики незаконного формування «ЛНР» тим часом заявляють, що розведення в Станиці Луганській нібито саботують ЗСУ.

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську 5 червня домовилися про початок режиму тиші в Станиці Луганській з 10 червня. Очікувалося, що, якщо протягом семи діб припинення вогню не буде порушене, сторони розпочнуть відведення сил і засобів ураження, формуючи в місті зону безпеки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Читайте також: Перезавантаження Мінського процесу: задум Зеленського, ідеї Кучми і загострення на фронті​

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.