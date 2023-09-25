Повітряні сили повідомили про рух «шахедів» в напрямку Миколаєва

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух російських безпілотників в напрямку Миколаєва.

«Шахеди» рухаються у напрямку Миколаєва! Залишайтесь в укриттях», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

За кілька хвилин до цього повідомлялося, що кілька груп ударних БпЛА атакують з Чорного моря – вони рухалися у напрямку Очакова.



О 22:49 у Миколаївській та Херсонській областях повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА.

У ЗСУ о 21:10 зафіксували запуск кількох груп російських ударних БПЛА Shahed з Чауди (Крим).

Ввечері 25 вересня у Миколаєві пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила влучання, але про наслідки наразі не повідомляла.

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В останні дні Росія практично щоденно атакує як ракетами, так і ударними безпілотниками південь України. При цьому Москва заперечує свої атаки цивільних в Україні.